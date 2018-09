Damaskus (dpa) - Schwerer Rückschlag für Syriens Opposition: In Homs hat die Armee nach Angaben von Regimegegnern das seit Wochen belagerte Viertel Baba Amro erstürmt. Die Oppositionskräfte zogen sich zurück, weil ihnen Waffen und Munition fehlten, meldete der Sender Al-Arabija. Bei den Kämpfen sollen mindestens 23 Zivilisten und 12 Soldaten getötet worden sein. Die französische Journalistin Edith Bouvier, die in Homs mit Kollegen unter Artilleriefeuer geraten und verletzt worden war, wurde in den Libanon in Sicherheit gebracht.

