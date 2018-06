Grove (dpa) - Mitgründer und -Besitzer Frank Williams tritt aus dem Vorstand des britischen Formel-1-Rennstalls zurück.

Der 69 Jahre alte Brite teilte die Entscheidung in einer Presseerklärung mit, in der zugleich die Beförderung seiner Tochter Claire in die Vorstandsetage des Williams-Teams bekanntgegeben wurde. «Das ist auch ein geeigneter Moment für mich, meine eigene Rolle im Team zu betrachten», sagte Sir Frank Williams: «Ich werde im April 70, und ich habe entschieden, das nächste Signal in der schrittweisen, aber unausweichlichen Übergabe des Teams an die nächste Generation zu setzen.»