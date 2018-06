Düsseldorf (SID) - Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko bringt vor dem WM-Kampf am Samstag (ab 22.10 Uhr/RTL) gegen Jean-Marc Mormeck in Düsseldorf 13kg mehr auf die Waage als sein französischer Herausforderer. Beim offiziellen Wiegen am Freitag betrug das Gewicht des 35-jährigen Klitschko 111kg. Der vier Jahre ältere und 17cm kleinere Mormeck brachte es auf 98kg. Klitschko ist seit April 2004 ungeschlagen. Gegen Mormeck peilt er in seinem 60. Profikampf (56 Siege, drei Niederlagen) seinen 50. K.o.-Sieg an.