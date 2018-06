Berlin (dpa) - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst beginnen am Montag. Betroffen sind vor allem Hessen und Rheinland-Pfalz. In Frankfurt müssten sich die Menschen darauf einstellen, dass dann weitgehend keine U-Bahnen und Straßenbahnen fahren, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Spürbare Auswirkungen soll es auch bei den Kitas in Mainz und im Raum Ludwigshafen geben. Verdi-Chef Frank Bsirske hatte die Warnstreiks damit begründet, dass die Arbeitgeber bei der ersten Tarifrunde in Potsdam kein Angebot vorlegten.

