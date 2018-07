Berlin (dpa) - Der Flughafen Berlin-Schönefeld wird am Abend bestreikt. Von 18.30 bis 22.00 Uhr sollen die Mitarbeiter der Passagier- und Gepäckabfertigung die Arbeit niederlegen, kündigte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Jens Gröger, an. Am Morgen wurde bereits der Berliner Flughafen Tegel bestreikt. Rund 30 Flüge fielen aus.

