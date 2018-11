Heerenveen (SID) - Die Berliner Eissprinterin Jenny Wolf hat beim Weltcup in Heerenveen ihren zweiten Saisonsieg erneut verfehlt und damit kaum noch Chancen auf den siebten Gesamtweltcup-Triumph in Folge. Die 33-Jährige musste sich über die 500-m-Distanz beim Sieg von Weltrekordlerin Yu Jing aus China (38,03) in 38,56 Sekunden mit dem vierten Platz begnügen. Auch die Niederländerin Margot Boer (38,30) und Heather Richardson aus den USA (38,51) waren schneller als Wolf.

"Das war richtig schlecht, vor allem mein Angang. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Keine Ahnung, woran es liegt. Das geht jetzt schon seit Wochen so", sagte Wolf. Sie hatte den Sprint über Jahre hinweg fast nach Belieben dominiert. Nachdem sie 2010 bei den Olympischen Spielen in Vancouver nur Silber hinter der Südkoreanerin Lee Sang-Hwa gewonnen hatte, verlor sie bei der Sprint-WM in Calgary Ende Januar auch noch ihren Weltrekord an Yu Jing.

"Viel Spaß macht es nicht im Moment. Die Devise kann nur noch lauten: durchhalten bis zum Saisonende", sagte Wolf. Sie hob aber hervor, dass sie sich mit Gedanken an einen möglichen Rücktritt "momentan überhaupt nicht" beschäftige: "Nun müssen wir erst mal ganz in Ruhe analysieren, woran es liegt."

In der Gesamtweltcup-Wertung fiel die Berlinerin bei drei noch ausstehenden Saisonrennen mit 574 Punkten auf den dritten Rang hinter Yu (580) zurück. Führende bleibt Olympiasiegerin Lee (650), die in der niederländischen Eisschnelllauf-Hochburg nicht am Start war. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt beim Weltcup-Finale in Berlin (9. bis 12. März).

Der zweite 500-m-Lauf in Heerenveen findet am Samstag statt. Die Erfurterin Judith Hesse lief im ersten Rennen in 38,96 Sekunden auf den elften Platz.