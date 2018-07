Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat sich für eine vermehrte Ausbildung von Imamen an deutschen Universitäten und islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen ausgesprochen. Religion spiele für viele Zuwanderer eine wichtige Rolle. Da sei es hilfreich, wenn man Imame hat, die hier im Land ausgebildet und gut integriert seien, sagte er der «Bild»-Zeitung. Er reagierte damit auf eine von seinem Ministerium in Auftrag gegebende Studie. Diese war zu dem Schluss gekommen, dass fast jeder vierte in Deutschland lebende junge Muslim ohne deutschen Pass Integration ablehnt.

