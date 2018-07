New Orleans (dpa) - Das NBA-Duell der EM-Teamkollegen von 2011 hat Chris Kaman gegen Dirk Nowitzki gewonnen. Kaman setzte sich mit seinen New Orleans Hornets gegen die Dallas Mavericks mit 97:92 durch. Für die Mavs war es die dritte Niederlage nach dem All-Star-Wochenende.

Nowitzki traf bei seinem Comeback zwar fünf von acht Dreiern. Doch der an Rückenproblemen laborierende Powerforward kam insgesamt nur auf eine Wurfquote von 7:19. An die Freiwurflinie wurde der Würzburger, der in der vergangenen Partie gegen die Memphis Grizzlies verletzt ausgewechselt werden musste, überhaupt nicht geschickt. Sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Kaman überzeugte mit 20 Punkten und 13 Rebounds.

Die Mavericks drohen bei ihrem engen Terminkalender von neun Spielen in zwölf Tagen aus den acht Playoff-Rängen zu rutschen. Mit einer Bilanz von 21:16 liegt der amtierende Champion in der Western Conference auf Platz sieben.

Eine schmerzhafte Niederlage kassierten auch die Miami Heat. Bei den Utah Jazz verlor das Team von LeBron James mit 98:99 und verpasste den zehnten Sieg in Serie. Ausgerechnet James (35 Punkte/ 10 Rebounds), der sein Team in den Schlussminuten im Spiel hielt, sorgte mit seiner letzten Aktion für Verwunderung. Anstatt den letzten Wurf Sekunden vor der Schlusssirene selbst zu nehmen, passte der Topscorer in guter Position den Ball zu Udonis Haslem, der von der Freiwurflinie vergab.

Die Chicago Bulls feierten dagegen bei den Cleveland Cavaliers einen deutlichen 112:91-Sieg. Luol Deng gelang mit 24 Punkten die beste Korbausbeute. Bulls-Star Derrick Rose konnte geschont werden. Trotzdem gelangen dem Aufbauspieler in 28 Minuten 19 Punkte und 9 Assists. In der Eastern Conference führen die Bulls mit einer Bilanz von 30 Siegen und acht Niederlagen die Tabelle weiter vor Miami an (28:8)