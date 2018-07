Düsseldorf (dpa) - Wladimir Klitschko bleibt Boxweltmeister der Verbände WBO, IBF und WBA. Der Ukrainer bezwang in der Nacht in Düsseldorf den Franzosen Jean-Marc Mormeck durch technischen K.o. in der vierten Runde. Vor 50 000 Zuschauern im ausverkauften überdachten Fußballstadion schaffte Klitschko damit wie angekündigt den 50. vorzeitigen Sieg seiner Karriere.

