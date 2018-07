London (dpa) - Am Montag sollte in New Orleans ein Mammutprozess wegen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko beginnen. Gerade rechtzeitig hat der Ölkonzern BP sich nun mit Klägern auf Entschädigungen in Milliardenhöhe geeinigt.

