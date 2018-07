Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund zeigt auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung im Gegensatz zur Konkurrenz nicht die Spur von Schwäche. Beim 2:1 (1:0) über den FSV Mainz 05 gelang dem deutschen Fußball-Meister der achte Sieg in Serie.

Damit stellte er einen Vereinsrekord auf und baute seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Bayern München auf komfortable sieben Punkte aus. Vor 80 730 Zuschauern im Signal Iduna Park sorgten Jakub Blaszczykowski (26.) und Shinji Kagawa (77.) für den verdienten Erfolg des Revierclubs. Für Mainz traf ausgerechnet der ehemalige Dortmunder Mohamed Zidan (74.) zum zwischenzeitlichen 1:1. Doch nach dem Ausgleich bewies der Tabellenführer Nervenstärke und schlug fast postwendend zurück. «Es ist geil, so eine Reaktion zu zeigen», sagte Jürgen Klopp nach seinem 100. Sieg als Bundesliga-Trainer.

«Wir haben hochverdient gewonnen. Es hätte auch einfacher werden können heute, aber wir können uns die Siege auch hart erarbeiten», sagte BVB-Abwehrspieler Mats Hummels mit Blick auf die zahlreichen Chancen, die seine Mannschaft vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgelassen hatte. Das Team sei jetzt wieder so stark wie vor einem Jahr. Auch der Gegner erkannte die Überlegenheit des BVB neidlos an. «Wenn sie weiter so spielen, sind sie kaum zu stoppen», betonte der Ex-Dortmunder Zidan, der im fünften Spiel für Mainz zum fünften Mal ins Schwarze traf.

Den ersten Jubel der BVB-Fans gab es bereits vor dem Anpfiff, als der in der Winterpause von Dortmund nach Mainz gewechselte Mohamed Zidan vor der mächtigen Südtribüne des größten Bundesliga-Stadions offiziell verabschiedet wurde. Darüber hinaus sorgte auch das eigene Team für gute Stimmung. Die Borussia begann gewohnt schwungvoll und verpasste nach neun Minuten die Führung, als Kevin Großkreutz (9.) knapp an einer Flanke von Lukasz Piszczek vorbeirutschte.

Der Startoffensive des Meisters hielten die Gäste nicht lange stand. Ein sehenswertes Zuspiel des Kehl-Ersatzes Ilkay Gündogan auf Shinji Kagawa leitete das 1:0 ein. Vom Japaner gelangte der Ball zu Blaszczykowski, der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel seinen dritten Saisontreffer erzielte. Das frühe Tor spielte dem Gastgeber in die Karten: Auch ohne berauschende Offensivkunst kontrollierte er die Partie. Nur bei einem Schuss des Mainzers Marco Caligiuri (21.) geriet das Tor von BVB-Keeper Roman Weidenfeller bis zur Pause in Gefahr.

Erst zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Dortmund wieder das Tempo. Allerdings blieben klare Chancen von Robert Lewandowski (49./52.), Blaszczykowski (50.) und Kagawa (57.) ungenutzt. Das ermutigte die Mainzer zu mehr Gegenwehr. Mit zunehmender Spieldauer suchten sie ihr Heil in Kontern - und wurden belohnt. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Zidan sah es schon nach einer Überraschung aus. Doch Kagawa stellte nur drei Minuten später mit einem satten Schuss unter die Latte - seinem achten Saisontreffer - die Führung wieder her.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 62,2 - 37,8

Torschüsse: 18 - 5

gew. Zweikämpfe in %: 51,9 - 48,1

Fouls: 11 - 15

Ecken: 5 - 2

Quelle: optasports.com