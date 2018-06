Rom (dpa) - Mit einem Hattrick von Superstar Zlatan Ibrahimovic innerhalb einer Viertelstunde hat der AC Mailand seine Tabellenführung in der Serie A eindrucksvoll ausgebaut.

Der Spitzenreiter gewann mit 4:0 (3:0) bei US Palermo und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten Juventus Turin. Die Verfolger kamen im Heimspiel gegen Chievo Verona über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. «Ibra» war der Matchwinner von Milan in Palermo. Der Schwede traf in der 21., 31. und 35. Minute. Nach der Pause legte Thiago Silva für die Gäste noch nach. Der AC Mailand führt mit nunmehr 54 Punkten vor Juventus Turin (51). «Juve» war durch Paolo de Ceglie (18.) in Führung gegangen; Boukary Dramé (76.) rettete den Gästen aus Verona den unverhofften Auswärtspunkt.