London (dpa) - Der Einsatz von Torkameras bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien rückt näher. Die Weltfußball-Regelhüter hätten sich im Prinzip auf die Einführung des Systems geeinigt, sagte FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke in London. Die Technik könnte möglicherweise bereits bei der Club-WM in Japan im Dezember und beim Confederations Cup 2013 in Brasilien zum Einsatz kommen. Man wolle das System 2014 etabliert haben, sagte der Franzose. In der ersten Testphase erzielten zwei von acht Systemen sehr positive Ergebnisse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.