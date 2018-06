London (dpa) - Der Einsatz der Torlinien-Technologie während der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien rückt näher.

Die Weltfußball-Regelhüter einigten sich «im Prinzip» auf die Einführung des Systems, wie FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke nach der 126. Jahreshauptversammlung des International Football Association Board (IFAB) in London sagte. Die Technik könnte möglicherweise bereits bei der Club-WM in Japan im Dezember und beim Confederations Cup 2013 in Brasilien zum Einsatz kommen. «Wir wollen das System für die WM 2014 etabliert haben», sagte der Franzose.

In der ersten Testphase hätten zwei von acht Tortechnologie- Systemen «sehr positive Ergebnisse» erzielt, sagte Alex Horne, Generalsekretär des englischen Fußballverbandes FA. In Phase zwei zwischen März und Juni würden die beiden Systeme - eines nur mit Kameratechnik und eines mit einer Kombination aus Kamera und Chip im Ball - weitergetestet.

Bei einer IFAB-Sondersitzung in Kiew einen Tag nach dem EM-Finale soll die endgültige Entscheidung fallen. «Erweist sich die Technik als robust und akkurat, machen wir daraus am 2. Juli ein Gesetz», sagte Horne. FIFA-Präsident Joseph Blatter, der der Runde vorsaß, hatte sich zuvor erneut für die Einführung der Technik stark gemacht.

