Rom/Grosseto (dpa) - Sieben Wochen nach der Havarie der «Costa Concordia» vor der italienischen Küste sind die Ermittlungen in eine neue Phase getreten. Hunderte Anwälte, Ermittler, Experten und Passagiere sind am Samstag im toskanischen Grosseto zu einem Beweissicherungs-Verfahren zusammengekommen.

Im Mittelpunkt der Erörterungen stand die «black box», der Datenschreiber des am 13. Januar vor der Insel Giglio gekenterten Kreuzfahrtschiffes. Von dem Aufzeichnungsgerät erhoffen sich die Ermittler weitere Aufschlüsse über den Unfallhergang.

Wegen des starken Andrangs wurde die nichtöffentliche Anhörung in einen größeren Theatersaal verlegt, der von der Polizei abgeriegelt wurde. Der schwer beschuldigte Kapitän Francesco Schettino erschien nicht. Sein Mandant müsse um seine Sicherheit fürchten, hatte sein Verteidiger zuvor erklärt. Es gehe aber zunächst nicht um Verhandlungen über das Unglück, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. «Macht bitte bekannt, dass dies jetzt nicht der Ort ist, um den Datenschreiber wie einen Kasten zu öffnen und zu hören, was am Abend der Havarie gesprochen wurde», warnte ein Ermittler vor zu hohen Erwartungen.

Costa Kreuzfahrten