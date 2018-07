London (SID) - Mit der drittbesten Zeit über 400 m Freistil ist Schwimmstar Paul Biedermann in den olympischen Testwettkampf in London gestartet. Der Weltrekordler kam im Vorlauf im Aquatics Centre auf 3:51,32 Minuten hinter den Briten Robert Renwick und Leuan Lloyd. "Ich bin noch etwas geschafft von den letzten Wochen. Die nötige Regeneration fehlt. Aber ich wollte unbedingt hier starten", sagte der Hallenser, der ein zwölfköpfiges Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) im olympischen Becken anführt.

Für den dreifachen WM-Dritten von Shanghai ist das Meeting in London mehr mentale als sportliche Vorbereitung. "Man kann ein bisschen die Atmosphäre schnuppern, die Wege kennenlernen, olympische Luft schnuppern", sagte der 25-Jährige, der wegen seiner WM-Bronzemedaillen über 200 und 400 m Freistil bereits für die EM in Debrecen (21. bis 27. Mai) qualifiziert ist. Für andere Starter geht es noch darum, die Norm für die Europameisterschaften zu knacken.

Am Sonntag trifft Biedermann über 200 m auf seinen französischen Rivalen Yannick Agnel. Der 400-m-Europameister hatte sich im Februar in 1:45,52 Minuten bereits an die Spitze der Weltrangliste gesetzt. Ex-Weltmeister Biedermann war in diesem Jahr bislang lediglich bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften Ende Januar/Anfang Februar gestartet. Seine Freundin Britta Steffen geht wie der Rest des DSV-Olympiakaders erst am nächsten Wochenende in Magdeburg (9. bis 11. März) ins Becken.

Der Essener Jan David Schepers verpasste über 400 m Lagen im Vorlauf als Zehnter in 4:23,14 Minuten noch die EM-Norm. Über die halbe Distanz ist der 21-Jährige bereits qualifiziert. Auch seine Vereinskollegin Sina Sutter verfehlte über 100 m Schmetterling in 1:00,00 Minuten die geforderte Zeit. Hendrik Feldwehr, der die EM-Teilnahme bereits sicher hat, überzeugte über 100 m Brust als Zweiter in 1:00,86 Minuten und schob sich auf Platz vier der Jahres-Weltbestenliste.