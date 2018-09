Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat den Opfern der schweren Wirbelstürme staatliche Hilfe zugesichert. Eine entsprechende Aufforderung sei an die Gouverneure der betroffenen Staaten im Süden und in der Mitte der USA ergangen, teilte das Weiße Haus mit. Nach vorläufigen Schätzungen kamen bei der Serie von 80 Tornados am Freitag mindestens 36 Menschen ums Leben.

