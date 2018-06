Moskau (dpa) - Unter großen Sicherheitsvorkehrungen haben in Russland die Präsidentenwahlen begonnen. Im äußersten Osten des Riesenreichs öffneten die ersten Wahllokale. Das das größte Land der Erde erstreckt sich über neun Zeitzonen.

Bei strengem Morgenfrost von bis zu minus 35 Grad machten sich die ersten Bürger im Gebiet Tschukotka gegenüber von Alaska auf den Weg zur Stimmabgabe. Deutlich angenehmer hatten es die Frühaufsteher auf der Halbinsel Kamtschatka gut 7000 Kilometer östlich von Moskau. In der Hauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski zeigte das Thermometer 17 Grad Frost an.

In der Metropole Moskau mit mehr als zehn Millionen Einwohnern läuft die Abstimmung an diesem Sonntag um 05.00 Uhr MEZ an. Landesweit sind 110 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen, den Nachfolger von Kremlchef Dmitri Medwedew zu wählen. Als Favorit unter den fünf Kandidaten gilt Regierungschef Wladimir Putin, der bereits von 2000 bis 2008 das höchste Staatsamt innehatte. Die letzten der rund 96 000 Wahllokale schließen am Sonntag um 18.00 Uhr MEZ in der westlichen Ostsee-Exklave Kaliningrad, dem früheren Königsberg. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

Präsidentenwahl laut Verfassung

Wahlleitung