Moskau (dpa) - Im äußersten Osten Russlands beginnt die Wahl eines neuen Präsidenten bereits heute. In Tschukotka an der Grenze zu Alaska sowie auf der Halbinsel Kamtschatka öffnen die Wahllokale wegen der neun Zeitzonen bereits um 21 Uhr deutscher Zeit. Insgesamt sind rund 110 Millionen Menschen aufgerufen, den Nachfolger von Kremlchef Dmitri Medwedew zu wählen. Als Favorit unter den fünf Kandidaten gilt Regierungschef Wladimir Putin, der bereits von 2000 bis 2008 das höchste Staatsamt innehatte. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.