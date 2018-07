Barcelona (SID) - Champions-League-Sieger FC Barcelona muss im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) auf Stürmer Alexis Sánchez verzichten. Wie die Katalanen auf ihrer Klubhomepage mitteilten, zog sich der Chilene beim Ligaspiel gegen Sporting Gijón (3:1) am Samstagabend einen Muskelfaserriss zu. Der 23-Jährige, der laut Klubangaben zehn bis 15 Tage pausieren muss, hatte bei Barcelonas 3:1 im Hinspiel in Leverkusen zwei Tore erzielt.