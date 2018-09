Brügge (SID) - Trainer Christoph Daum hat sich mit dem FC Brügge in der belgischen Fußball-Meisterschaft zurückgemeldet. Eine Woche nach der bitteren 0:3-Niederlage beim KRC Genk gewann der Tabellenzweite 1:0 (1:0) gegen Pokalsieger Standard Lüttich - nächster Gegner von Hannover 96 in der Europa League (Donnerstag, 21.05 Uhr/Kabel eins). Für das Siegtor sorgte der Israeli Lior Refaelov bereits in der 12. Spielminute. In der Tabelle hat Brügge mit 55 Punkten weiter acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter RSC Anderlecht (63), der Cercle Brügge 4:0 (0:0) bezwang.