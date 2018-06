Rom (SID) - Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose hat mit Lazio Rom das Stadterby beim Erzrivalen AS gewonnen und damit seine Ambitionen auf eine Champions-League-Teilnahme untermauert. Nach 80-minütiger Überzahl gewann Lazio das offizielle Auswärtsspiel mit 2:1 (1:1) und eroberte damit den dritten Tabellenplatz von Udinese Calcio, das sich 0:0 von Atalanta Bergamo trennte.

Klose blieb ohne Tor, war aber dennoch der Wegbereiter des Sieges. Zunächst wurde er von AS-Keeper Maarten Stekelenburg außerhalb des Strafraums gefoult, der Niederländer sah Rot (7.). Dann gab es nach einem erneuten Foul an Klose Elfmeter für Lazio, den Hernanes zum 0:1 verwandelte (10.). Nach dem Ausgleich von Fabio Borini (16.) in Unterzahl schoss Stefano Mauri (61.) den Siegtreffer für Lazio, das den Vorsprung trotz der Gelb-Roten Karte gegen Lionel Scaloni (86.) über die Zeit brachte.

Derweil hat ein überragender Zlatan Ibrahimovic dem AC Mailand auf dem Weg zum 19. Meistertitel einen ungefährdeten Sieg gesichert. Der schwedische Nationalspieler sorgte beim 4:0 (3:0)-Erfolg des Tabellenführers beim Achten US Palermo mit einem Hattrick (21., 31., 35.) innerhalb von 15 Minuten im Alleingang für die komfortabele Halbzeitführung Milans.

Thiago Silva erzielte in der 58. Minute den vierten Treffer. Der Titelverteidiger hat damit nun drei Punkte Vorsprung auf Juventus Turin, das am Samstagabend nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Chievo Verona hinaus kam. Der Rekordchampion kann aber mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch beim FC Bologna wieder aufschließen.

Mit nun 18 Treffern schloss Milan-Star Ibrahimovic auch zu Antonio di Natale (Udinese Calcio) auf und verbesserte die Chancen auf seinen zweiten Titel als Torschützenkönig in Italien. Bei den Mailändern fehlten die verletzten Kevin-Prince Boateng und Alexander Merkel, und auch der frühere Münchner Mark van Bommel musste überraschend auf der Bank Platz nehmen.

Stadtrivale Inter Mailand bleibt dagegen weiter in der Krise. Das 2:2 (0:2) gegen Catania Calcio war das neunte Spiel in Serie ohne Sieg. Immerhin verhinderten die Südamerikaner Diego Forlan (71.) und Diego Milito die sechste Niederlage in Folge. Inter hinkt als Siebter den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Auch in der Königsklasse steht der Champions-League-Sieger von 2010 nach dem 0:1 bei Olympique Marseille vor dem Aus.

In Turin traf Paolo de Ceglie (18.) zunächst zur Führung für Juve, nach dem Wechsel kam der Tabellenzehnte aus Verona durch Boukary Dramé (76.) zum Ausgleich.