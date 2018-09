Moskau (dpa) - Zum ersten Mal wählt Russland einen Kremlchef gemäß geänderter Verfassung für sechs und nicht mehr nur für vier Jahre. Nach der Hauptstadt Moskau öffneten am Morgen die Wahllokale in der letzten der neun Zeitzonen, in der westlichen Exklave Kaliningrad um das frühere Königsberg. Erstmals konnten die Menschen wegen befürchteter Manipulationen die Abstimmung über Internetkameras auf der Seite webvybory.ru live in den meisten der landesweit 96 000 Wahllokale verfolgen. Regierungschef Wladimir Putin gilt als Favorit unter den fünf Kandidaten. Er war schon von 2000 bis 2008 Präsident.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.