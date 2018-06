Frankfurt/Main (dpa) - Nach schwachen Wachstumssignalen aus China hat der Dax den ersten Tag der neuen Handelswoche mit Verlusten beendet. Der Leitindex bewegte sich die meiste Zeit klar unter der 6900-Punkte-Linie.

Zum Handelsschluss stand ein Minus von 0,79 Prozent auf 6866,46 Punkte auf der Kurstafel. Für den MDax ging es um 1,19 Prozent auf 10 384,78 Punkte nach unten. Der TecDax büßte 0,39 Prozent auf 772,64 Punkte ein.

Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao gab zum Auftakt der Tagung des Volkskongresses nur noch 7,5 Prozent Wachstum als diesjähriges Ziel vor. Dies ist die niedrigste Wachstumserwartung seit acht Jahren. Dass sich in der Eurozone die Stimmung der Einkaufsmanager im Februar stärker eingetrübt hatte als zunächst ermittelt, wirkte laut Händlern zusätzlich belastend. Der wichtige Frühindikator liegt nun wieder unter der Expansionsschwelle von 50 Zählern, die Wachstum von Kontraktion trennt. Die hohe Liquidität im Markt schütze die Börsen aber vor weiteren Rückschlägen, sagten Aktienexperten.

Die Aktien von HeidelbergCement rutschten mit minus 3,56 Prozent ans Dax-Ende, nachdem die ING ihre Kaufempfehlung für den Baustoffwert gestrichen hatte. Die Titel der Commerzbank waren mit einem Abschlag von 3,31 Prozent zweitschwächster Wert. Das teilverstaatlichte Institut kam bei der Stärkung der Bilanz zwar voran und verbesserte mit dem Tausch von nachrangigen Anleihen in Aktien das harte Kernkapital um 776 Millionen Euro. Einige Analysten hatten jedoch mit einem stärkeren Tauschinteresse seitens der Investoren gerechnet.

Die auffälligste Kursbewegung gab es im MDAX, wo die Gagfah-Papiere um fast 27 Prozent nach oben schossen und mit 5,542 Euro nun so viel kosten wie zuletzt im Mai 2011. Das Immobilienunternehmen und die Stadt Dresden wollen ihren Rechtsstreit beilegen. Der Dresdner Stadtrat muss der Vergleichsvereinbarung aber noch zustimmen.

Salzgitter rutschten derweil nach vorläufigen Zahlen und einem vorsichtigen Ausblick um 5,36 Prozent an das MDax-Ende. Im TecDax ging es für QSC um rund 6 Prozent abwärts. Der Telekomanbieter enttäuschte mit seiner Bilanz die Erwartungen der meisten Fachleute, auch wenn die erste Dividende der Unternehmensgeschichte angekündigt wurde.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,64 Prozent schwächer bei 2529,86 Punkten. Die Leitindizes in London und Paris verbuchten Verluste in ähnlicher Größenordnung. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa leicht im Minus.

Am Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,47 (Freitag: 1,51) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 131,23 Punkte. Der Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 139,84 Punkte. Der Kurs des Euro legte zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3220 (Freitag: 1,3217) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7564 (0,7566) Euro.