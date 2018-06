Rom (SID) - Der frühere Leverkusener Abwehrspieler Juan hat sich bei der 1:2-Derbyniederlage seines AS Rom gegen den Stadtrivalen Lazio am Sonntag einen Kreuzbandanriss im rechten Knie zugezogen. Das gab der italienische Fußball-Erstligist am Montag bekannt. Der 33-Jährige, der von 2002 bis 2007 insgesamt 139 Bundesliga-Spiele für Leverkusen absolviert hatte, fällt voraussichtlich eineinhalb Monate aus. Für den brasilianischen Nationalspieler könnte die Saison im schlimmsten Fall sogar vorzeitig beendet sein.