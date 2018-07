Moskau (SID) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi ist mit Dynamo Moskau in der ersten russischen Liga mit einer Niederlage ins Jahr gestartet. Am dritten Spieltag der Meisterrunde unterlag Dynamo dem neureichen Klub Anschi Machatschkala, bei dem der niederländische Trainer Guus Hiddink sein Debüt feierte, mit 0:1 (0:0). Damit beträgt Moskaus Rückstand auf Tabellenführer Zenit St. Petersburg bereits acht Punkte. Den entscheidenden Treffer erzielte der Brasilianer Jucilei in der 69. Minute.

Kuranyi verpasste seinen elften Saisontreffer und wurde in der 82. Minute ausgewechselt. Auf der Gegenseite zeigte sich der kamerunische Starstürmer Samuel Eto'o ebenfalls wenig treffsicher, blieb mit seinem Team aber dennoch im fünften Spiel in Folge unbesiegt.