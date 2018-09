Dortmund (dpa) - Das Rätsel um den vierten Mann beim neuen Dortmunder «Tatort» ist gelöst. Der Schauspieler Stefan Konarske übernimmt eine der vier Hauptrollen, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Montag bei einer Pressekonferenz in Dortmund mit.

Der 32-Jährige hat unter anderem im Kinofilm «Knallhart» zusammen mit Detlev Buck gespielt. Im Mittelpunkt des neuen Ruhrpott-Ablegers der erfolgreichen ARD-Reihe steht ein vierköpfiges Ermittlerteam, in dem auch die Schauspieler Jörg Hartmann, Anna Schudt und Aylin Tezel als Hauptkommissare auf Verbrecherjagd gehen. Schon im Herbst hatte der WDR die Besetzungen der drei Kommissare bekanntgegeben. Der erste «Tatort» aus Dortmund soll im Herbst ausgestrahlt werden.

In einer Woche beginnen die Dreharbeiten im Ruhrgebiet. Als Drehorte sind eine Industriehalde, die Zeche Zollern und das Areal um den Phönixsee vorgesehen. Der künstliche See wurde vor drei Jahren auf dem Gelände eines ehemaligen Stahlwerks eingelassen. Das Ruhrgebiet wird dabei nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören sein: Schauspieler Jörg Hartmann, der in Herdecke, einer Nachbarstadt von Dortmund, geboren ist, will Mundart sprechen. «Ich finde es traurig, dass überall nur noch Fernsehhochdeutsch gesprochen wird», sagte er. In seiner Rolle spielt Hartmann Kommissar Peter Faber, der aus Lübeck zurück nach Dortmund kommt.

Nach Angaben von WDR-Intendantin Monika Piel hat sich der Sender bewusst für die größte Stadt im bevölkerungsreichsten Ballungsraum Deutschlands entschieden. «Hier fallen einfach sehr viele Themen an», sagte sie. So soll etwa der Strukturwandel der Region thematisiert werden. Neben den geplanten zwei Dortmund-Folgen pro Jahr wird es weiter wie bisher dreimal den «Tatort» aus Köln und zweimal aus Münster geben. Der Erfolg der «Tatort»-Reihe liege darin, dass die Krimis verortet sind und ein Lebensgefühl transportieren, sagte Gebhard Henke, «Tatort»-Koordinator bei der ARD.

Trotz Lokalkolorit entsteht ein Großteil der Szenen nicht in Dortmund, sondern auf einem Studiogelände in Köln. Außenaufnahmen Dortmund, Innenaufnahmen Köln - auf diese Machart hat sich das Team verständigt, um Produktionskosten und damit Gebührengelder zu sparen.

Im neuen «Tatort» soll die Ermittlungsarbeit der Kommissare im Vordergrund stehen. Deshalb hat sich der WDR für ein Team aus Ermittlern entschieden, damit alles so realistisch wie möglich ist. Durch die Figur der ostwestfälischen Schauspielerin Aylin Tezel («Almanya - Willkommen in Deutschland») wird auch das Thema Migration beleuchtet. Ihre Rollenfigur soll im Brennpunktstadtteil der Dortmunder Nordstadt leben und gegen Ungerechtigkeit kämpfen.

Das «Tatort»-Team wird beraten von Ermittlern des Dortmunder Polizeipräsidiums. Aber auch andersrum könnte es Hilfestellungen geben: 96 Prozent der Fälle lösen die Dortmunder Kommissare - im «Tatort» liegt die Aufklärungsquote konstant bei 100 Prozent.