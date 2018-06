Zschopau (SID) - Jonas Folger steht fünf Wochen vor dem Start in die neue WM-Saison plötzlich ohne Motorrad da. Die sächsische Motorradschmiede MZ hat wegen der Insolvenz eines Lieferanten auf Kurzarbeit umgestellt und im Rahmen der Maßnahmen Geld vom Rennteam abgezogen. Da der 18-Jährige aus Schwindegg beim Wechsel zum MZ-Rennstall keine eigenen Sponsoren mitgebracht hat, steht der geplante Start in der neuen Moto3-Klasse auf der Kippe.

"Wir sind gezwungen, einen Teil des für das Rennteam bereitgestellten Budgets in die MZ GmbH zu investieren", sagte MZ-Geschäftsführer Martin Wimmer: "Für Folger hätte das MZ Racing Team Beträge aus dem eigenen Etat verwendet, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Jonas Folger kann als Ersatz- und Testfahrer für die Moto2- und Moto3-Klasse an Bord bleiben und wird auch sein vereinbartes Honorar erhalten."

Neben Folger stehen der Schwede Alexander Lundh (Moto2) und Toni Finsterbusch (Krostitz/Moto3) bei MZ unter Vertrag. Beide sind nicht von den Kürzungen betroffen, da sie eigene Mittel eingebracht haben.

Wimmer hofft, dass es auch für Folger weitergeht. "Es kann eigentlich nicht sein, dass ein deutsches Talent wie Jonas keine Chance bekommt. Ich setze alles daran, in letzter Minute noch einen Sponsor für ihn zu finden, der ihm die Renneinsätze bezahlt. Dann würde ihm der WM-Startplatz zur Verfügung stehen."

Folger war in der abgelaufenen Saison für das Ajo-Team gestartet und hatte im WM-Klassement der 125er den sechsten Platz belegt. Eigentlich wollte der Bayer in die Moto2 wechseln, doch der Aufstieg klappte nicht. Vielleicht kann Folger jetzt nicht einmal in der Moto3 fahren.