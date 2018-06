Los Angeles (SID) - Der frühere Baseballspieler und dreimalige Allstar Lenny Dykstra muss für drei Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Los Angeles sprach den 49-Jährigen des mehrfachen Autodiebstahls und Betrugs schuldig. Dykstra spielte von 1985 bis 1996 in der Major League Baseball (MLB) und gewann 1986 mit den New York Mets die World Series.