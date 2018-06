Frankfurt/Mainz (dpa) - Mit einem Warnstreik der U- und Straßenbahnfahrer in Frankfurt am Main will die Gewerkschaft Verdi ihre Forderungen im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst untermauern. Der Nahverkehr in Frankfurt werde ziemliche Probleme haben, sagte Verdi-Sprecher Thomas Wissgott der dpa. Den ganzen Tag werden keine U-Bahn und keine Straßenbahn fahren. Auch Angestellte von Verwaltungsstellen und Kitas sollen die Arbeit niederlegen, auch in anderen Orten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bis Freitag will Verdi täglich unterschiedliche Regionen bestreiken.

