Washington (dpa) - Bei den Präsidentschafts-Vorwahlen der Republikaner steht heute ein wichtiger Test an. Bei dem sogenannten «Super Tuesday» geht es darum, ob der moderate Ex-Gouverneur Mitt Romney weiterhin die Oberhand über seinen erzkonservativen Rivalen Rick Santorum behält. Gewählt wird in gleich zehn US-Bundesstaaten: unter anderen in Ohio, Georgia und Virginia. Erste Ergebnisse werden am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit erwartet. Endgültig entscheiden wollen die Republikaner erst bei ihrem Parteitag im August. Die Präsidentenwahlen sind am 6. November.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.