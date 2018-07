Offenbach (dpa) - Am Dienstag ist es im Süden und Südwesten noch stark bewölkt, an den Alpen schneit es noch etwas. In den übrigen Gebieten wird es teils heiter, teils stark bewölkt oder neblig-trüb, so der Deutsche Wetterdienst in Offenbach.

Die Temperaturen steigen auf 3 Grad im Nordosten und auf bis zu 9 Grad am Rhein. Der meist schwache Wind weht aus Ost bis Nordost.

In der Nacht zum Mittwoch ist es teilweise klar, teilweise trüb oder es bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und -5 Grad. Der Ostwind weht nur schwach.