Ruhpolding (SID) - Die Biathlon-WM in Ruhpolding ist für Dreifach-Olympiasieger Michael Greis noch nicht beendet. Der 35-Jährige aus Nesselwang darf nach seinen ordentlichen Vorstellungen zum Auftakt auch im 20-km-Einzelrennen am Dienstag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) an den Start gehen. "Wir haben uns dazu entschieden, weil er gut drauf ist", sagte Männer-Bundestrainer Mark Kirchner dem SID. Außerdem gehen für die DSV-Skijäger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Andreas Birnbacher (Schleching) und Simon Schempp (Uhingen) in die Loipe. "Wir haben diese Entscheidung auch mit Blick auf das Massenstartrennen am Sonntag getroffen", sagte Kirchner.

Die deutschen Herren wollen am Dienstag im dritten Versuch beim Klassiker endlich ihre erste Medaille gewinnen, nachdem es im Sprint und der Verfolgung bislang nur zu einem Top-10-Platz durch Schempp gereicht hatte. "Die Bedingungen sind nicht einfach, aber auch nicht schlechter als am Sonntag", sagte Kirchner nach dem offiziellen Training am Montag. Zwar seien die Loipen durch Regen und Schneefall aufgeweicht, doch das werde bis zum Start noch deutlich besser werden.