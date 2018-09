Hannover (dpa) - Die weltgrößte Computer-Messe CeBIT hat für das Publikum geöffnet. Bis zum 10. März zeigen Aussteller aus 70 Ländern ihre Neuheiten auf dem Messegelände. Nach teils massiven Rückgängen konnte die CeBIT damit im zweiten Jahr in Folge etwas zulegen. Kanzlerin Angela Merkel machte am Morgen ihren traditionellen Rundgang. Zentrale Themen der Messe sind IT-Sicherheit und das Cloud Computing, bei dem Daten und Software direkt aus dem Netz angeboten werden. Der Umsatz wird in diesem Jahr allein in Deutschland die Marke von fünf Milliarden Euro durchbrechen.

