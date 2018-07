Hannover (dpa) - Keine Spur von Krise auf der CeBIT: Während die europäische Wirtschaft unter der Last der Euro-Schulden ächzt, startet die weltgrößte Computermesse in Hannover mit vollen Hallen. Vor allem bei großen Ausstellern wie IBM oder Microsoft drängten sich die Besucher. Bundeskanzlerin Angela Merkel absolvierte ihren traditionellen Messerundgang diesmal ohne innenpolitischen Stress. Sie zog in entspannter Stimmung durch die Messehallen. Beim Computerhersteller Fujitsu durfte Merkel sogar einen Tablet-Rechner in ein Aquarium tunken.

