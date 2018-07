Hannover (AFP) - (AFP) Im Währungsstreit mit den europäischen Staaten und den USA hat Brasiliens Staatschefin Dilma Rousseff nachgelegt. Sie sei "besorgt über die monetäre Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten", sagte Rousseff am Dienstag am Rande der Hightech-Messe Cebit in Hannover. Damit würden die Staaten ihre Währungen künstlich verbilligen und brasilianische Exporte erschweren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, die Maßnahmen seien lediglich vorübergehend. Sie zeigte Verständnis für die Bedenken Brasiliens, warnte aber zugleich vor protektionistischen Maßnahmen.