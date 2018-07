Berlin (dpa) - Mit einem strikten Nein zu einer gesetzlichen Frauenquote geht Familienministerin Kristina Schröder auf Konfliktkurs zur EU-Kommission. Angesichts der andauernden gegenseitigen Blockade von Schröder und Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, die offen ist für eine feste Quote in Unternehmen, preschte die SPD vor dem Internationalen Frauentag vor. Die Sozialdemokraten wollen eine Mindestquote von 40 Prozent für Frauen und Männer in Führungsetagen notfalls per Gericht durchsetzen.

