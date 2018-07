Köln (SID) - Handball-Nationaltorhüterin Katja Schülke hält einen Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft trotz der enttäuschenden WM und der verpassten Olympia-Qualifikation nicht für notwendig. "Wir haben noch eine relativ junge Mannschaft, die sich in der nahen Zukunft nur punktuell verändern wird. Wichtig ist, dass wir an unseren Schwachpunkten arbeiten", sagte Schülke im Interview mit der Handballwoche. Die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen war bei der Weltmeisterschaft in Brasilien bereits in der Vorrunde ausgeschieden und hatte nur Platz 17 belegt.

Für die 27 Jahre alte Schlussfrau des HC Leipzig ist vor allem die WM 2017 im eigenen Land das große Ziel. "Eine Weltmeisterschaft im eigenen Land ist etwas ganz Besonderes. Und ich gebe alles, um dieses Fernziel zu realisieren", sagte Schülke und ergänzte: "Und ich denke, bis dahin sind wir mit unserem Team wieder ein Teil der Weltspitze.

Zunächst einmal wollen sich die DHB-Damen aber für die EM Ende des Jahres in den Niederlanden qualifizieren. "Wir haben alles abgehakt, was in Brasilien passiert ist. Nun wollen wir mit zwei Siegen gegen Ungarn den Weg zur EM ebnen", so Schülke. Deutschland geht als Tabellenführer der Gruppe eins in die Qualifikationsspiele mit den Ungarinnen.

Mit zwei Erfolgen am 22. März in Nyíregyháza (18.15 Uhr) und am 25. März (15 Uhr) in Trier hätte die deutsche Auswahl das EM-Ticket sicher. Die ersten beiden Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde in den Niederlanden.