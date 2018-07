Cottbus (SID) - Nach 22 Austragungen seit der Premiere im Jahr 1991 ist für das internationale Leichtathletik-Meeting in Cottbus das Ende gekommen. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Grund für diese Entscheidung ist die fehlende finanzielle Absicherung. Die 23. Auflage sollte am 5. Juni stattfinden. Das Meeting gehörte zu den besten nationalen Sportfesten.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte OK-Chef Ulrich Hobeck alle Hände voll zu tun, den Etat abzudecken. Hobeck wollte nun nicht noch mehr Abstriche in punkto Qualität und Ansprüche machen.

In Cottbus hatten neben den deutschen Leichtathleten auch internationale Stars Station gemacht. So halten Sprinter Frankie Fredericks (Namibia/10,00) und der ehemalige 110-m-Hürden-Weltrekordler Colin Jackson (13,21) zwei Meetingrekorde.

Das internationale Springer-Meeting in der LausitzArena, das am 25. Januar zum zehnten Mal durchgeführt worden war, wird dagegen weiter bestehen.