Luxemburg (dpa) - Europas größter Fernsehkonzern RTL Group hat seinen Gewinn deutlich gesteigert. Das Jahresergebnis wuchs im vergangenen Jahr um rund 9 Prozent auf 795 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg mit.

Der Umsatz stieg um gut 4 Prozent auf 5,765 Milliarden Euro. Vor allem das niederländische Fernsehgeschäft und die Produktionstochter Fremantle («Deutschland sucht den Superstar») hätten mehr Erlöse gebracht, hieß es.

Der Verwaltungsrat der RTL Group plant eine Dividende von 5,10 Euro pro Aktie vorzuschlagen. Damit würden 726 Millionen Euro in die Kassen des Haupteigentümers Bertelsmann fließen. Die Gütersloher besitzen mehr als 91 Prozent der Anteile.

Der RTL Group mit Hauptsitz in Luxemburg gehören 45 Fernseh- und 29 Radiostationen in neun Ländern Europas. In Deutschland zählen dazu RTL, RTL2, SuperRTL, n-tv und Vox.