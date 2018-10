Hannover (dpa) - McLaren-Pilot Jenson Button hat Weltmeister Sebastian Vettel knapp zwei Wochen vor dem Start in die neue Formel-1-Saison den Kampf angesagt. Der britische Weltmeister von 2009 rechnet in diesem Jahr mit deutlich mehr Konkurrenz für Vettel und Red Bull.

«Wir haben sie in den vergangenen beiden Jahren zu wenig herausgefordert. Ich denke, das wird dieses Jahr anders sein. Und ich will sie mal sehen, wie es ist, wenn sie unter Druck sind», sagte Button beim Besuch der CeBIT in Hannover.

Nachdem er 2011 mit 270 Punkten abgeschlagen hinter Vettel (392) Zweiter in der WM-Gesamtwertung wurde, rechnet sich Button nun gute Chancen auf seinen zweiten WM-Titel aus. «Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Wir hatten bei McLaren einen wirklich fantastischen Winter. Die Jungs haben großartig am neuen Auto gearbeitet», sagte der 32 Jahre alte Team-Kollege von Lewis Hamilton.

Auch von der Rückkehr von Ex-Champion Kimi Räikkönen in die Formel 1 zu Lotus verspricht sich Button viel. «Ich denke, wir erleben in diesem Jahr die stärkste Formel 1 aller Zeiten. Die bislang letzten sechs Weltmeister gehen alle in dieser Saison an den Start. Das ist unglaublich», sagte Button.