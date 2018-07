Zschopau (SID) - Motorrad-Pilot Jonas Folger haben die Probleme bei seinem Arbeitgeber MZ völlig unvorbereitet getroffen. "Ich habe absolut nichts gewusst oder geahnt, die Nachricht per Newsletter war ein Schock", sagte der 18-Jährige dem Fachmagazin Motorsport aktuell. Folger wird nach derzeitigem Stand in der neuen WM-Saison nicht an den Start gehen, weil ihm keine Maschine zur Verfügung steht. Die sächsische Motorradschmiede hat wegen der Insolvenz eines Lieferanten auf Kurzarbeit umgestellt und im Rahmen der Maßnahmen Geld vom Rennteam abgezogen.

Folger, der für MZ in der neuen Moto3-Klasse fahren sollte, ist schwer enttäuscht. "Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Es hat niemand persönlich mit mir gesprochen. Ich weiß nur, dass ich jetzt wenige Wochen vor Saisonbeginn zwar schuldlos, aber trotzdem blöd dastehe."

Das Talent aus dem bayerischen Schwindegg will sich nicht darauf beschränken, wie zunächst angedacht als Ersatz- und Testfahrer für MZ zu arbeiten: "Ich bin erst 18 Jahre alt und will Rennen fahren." Allerdings ist die Saison nur zu retten, wenn ein neuer Sponsor gefunden wird. Darum will sich neben Folger selbst auch MZ-Geschäftsführer Martin Wimmer kümmern.

Folger war im vergangenen Jahr für das Ajo-Team gestartet und hatte im WM-Klassement der 125er den sechsten Platz belegt.