Berlin (dpa) - Gutes Omen für das neue Album: Die Band Unheilig ist mit ihrer neuen Single «So wie du warst» auf Anhieb auf Platz zwei der Hitparade gestürmt. Damit könnte auch das Album «Lichter der Stadt», das am 16. März erscheint, erneut ein Charterfolg werden.

Das letzte Album der Band um den Frontmann «Der Graf» mit dem Titel «Große Freiheit» hatte 23 Wochen Platz eins der Album-Charts inne und ist damit die am längste auf der Spitzenposition platzierte deutsche Platte, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control am Dienstag mitteilte.

Zweiter Top-Ten-Neueinsteiger in den Single-Charts ist der amerikanische R&B-Sänger Jason Derulo, der mit seinem Song «Breathing» Platz acht eroberte. Knapp dahinter kam die Berliner Band Mia mit Sängerin Mieze und dem Song «Fallschirm» auf Rang elf. Das neue Album der Band - das erste nach drei Jahren Pause - erscheint an diesem Freitag; es trägt den Titel «Tacheles».

An der Spitze gab es keine Veränderung: Den Charts-Thron besetzt weiterhin der Brasilianer Michel Telo mit seinem Tanzhit «Ai se eu te pego».

Bester Neueinsteiger in den Album-Charts ist der österreichische Hip-Hopper RAF 3.0 - sein Album «RAF 3.0» stieg auf Platz sieben ein und dürfte seinen Durchbruch in Deutschland bedeuten. Der Deutsch-Pop-Veteran Heinz Rudolf Kunze schaffte es mit seiner Best-of-Platte «Ich bin - Im Duett mit...» nach längerer Abstinenz wieder zurück in höhere Charts-Sphären - die Platte mit Duettpartnern wie Joachim Witt, Reinhard Mey oder Herman van Veen schaffte es auf Platz zwölf. Die irische Band Cranberries landete mit ihrem Comeback-Album «Roses» direkt dahinter auf Rang 13.

Ganz oben steht unverändert der deutsche Soul-Poet Xavier Naidoo mit seiner Best-of-Platte «Danke fürs Zuhören» vor der britischen Sängerin Adele mit «21».

Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.