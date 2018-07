Köln (SID) - Nach den bislang enttäuschenden Auftritten bei der Heim-WM in Ruhpolding wollen die deutschen Biathleten endlich die erste Einzelmedaille. Im Rennen über 20 km werden Arnd Peiffer, Andreas Birnbacher und Co. hinter Topfavorit Martin Fourcade aus Frankreich Außenseiterchancen eingeräumt. Der erste Läufer geht um 15.15 Uhr in die Loipe.

In der Champions League werden die ersten beiden Viertelfinalisten ermittelt. Während die Vorzeichen in der Partie des AC Mailand beim FC Arsenal nach dem 4:0-Hinspielsieg der Italiener klar sind, verspricht das Duell von Benfica Lissabon und Zenit St. Petersburg mehr Spannung. Das Hinspiel in Russland hatte 3:2 für Zenit geendet. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr.