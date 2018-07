London (SID) - Lagen-Spezialist Markus Deibler hat beim olympischen Testwettkampf der Schwimmer in London die EM-Norm über 100 m Freistil unterboten. Der Hamburger blieb als Vorlaufzweiter im Aquatics Centre der Olympia-Stadt in 49,23 Sekunden zwei Hundertstelsekunden unter der geforderten Zeit für die Europameisterschaften in Debrecen (21. bis 27. Mai). Im internationalen Finale am Abend schlug der Vizeweltmeister auf der Kurzbahn, der über 200 m Lagen bereits für die EM qualifiziert war, in 49,50 Sekunden knapp hinter Sieger Konrad Czerniak aus Polen (49.46) an.

Sein Bruder Steffen verpasste dagegen in 49,86 im ersten Anlauf die Norm. Im internationalen Finale am Abend hat der 24-Jährige, der für die 100 m Schmetterling in Debrecen bereits gesetzt ist, eine zweite Chance. Der deutsche Meister und Rekordhalter Marco di Carli, aufgrund seiner Vorjahresleistung ohnehin EM-Starter, schwamm in 50,22 als Vorlauf-16. hinterher.

"Das war zum Kennenlernen, nicht, um eine bestimmte Leistung abzurufen", sagte der Frankfurter, der aus vollem Training heraus schwamm, "ich wäre zwar gerne unter 50 geblieben, aber das geht im Moment nicht. Darüber mache ich mir keinen Kopf." Markus Deibler war zufrieden: "Das habe ich ziemlich punktgenau geschafft."

Der Essener Hendrik Feldwehr gewann über 200 m Brust seinen Vorlauf in 2:15,95 Minuten, blieb aber drei Sekunden über der Norm. Der Sprintspezialist und WM-Vierte über 50 m hatte sich am Samstag über 100 m für die EM qualifiziert und in 1:00,48 die Jahres-Weltbestzeit nur um fünf Hundertstelsekunden verpasst. "Vier Rennen, drei persönliche Bestzeiten, das ist doch eine gute Quote", sagte der 25-Jährige: "Hier will ich wieder hin."