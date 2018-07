Kapstadt (dpa) - Zwei in Äthiopien entführte Deutsche sind nach Angaben einer Rebellenorganisation freigelassen worden. Die Entführten seien bereits gestern der deutschen Botschaft übergeben worden, hieß es in einer Erklärung der Rebellen. Im Auswärtigen Amt gab es zunächst keine Bestätigung für die Freilassung der beiden Deutschen. Sie waren am 18. Januar nahe der Grenze zu Eritrea gefangen genommen worden. Bei dem Angriff waren zwei andere Deutsche, zwei Ungarn und ein Österreicher getötet worden.

