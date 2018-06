New York (dpa) - Noch nie haben Naturkatastrophen so teuere Schäden angerichtet wie im vergangenen Jahr. Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen haben Erdbeben, Überschwemmungen und andere Unglücke im Jahr 2011 weltweit mindestens 380 Milliarden Dollar gekostet. Das seien zwei Drittel mehr als das bisherige Rekordjahr 2005. Damals hatten mehrere große Wirbelstürme gewütet, darunter Hurrikan «Katrina». 2011 trieben neben dem Erdbeben und dem Tsunami in Japan das Erdbeben in Neuseeland und Überschwemmungen in Asien die Kosten auf ein Rekordhoch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.