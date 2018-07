Stuttgart/Ulm (dpa) - Der Daimler-Konzern setzt in seiner Bussparte den Rotstift an. Ein Sparprogramm soll Hunderte Jobs an den Standorten Ulm/Neu-Ulm und Mannheim überflüssig machen. Details würden derzeit verhandelt, sagte ein Daimler-Sprecher und bestätigte damit Informationen der «Südwest Presse».

Er betonte, dass betriebsbedingte Kündigungen bis 2017 ausgeschlossen seien. «Wir stehen zum Standort Deutschland und werden keine Omnibuswerke schließen. Es wird keine Entlassungen geben», sagte der Sprecher.

Stattdessen solle die Reduzierung der Stellen über Fluktuation erfolgen - also etwa, indem Stellen nicht nach besetzt werden oder Mitarbeiter Regelungen für Altersteilzeit und ein frühes Ausscheiden nutzen. Nach übereinstimmenden Informationen der Nachrichtenagentur dpa und der «Südwest Presse» plant Daimler, bis zu 10 Prozent der Stellen abzubauen. Damit könnte sich auf Basis der Belegschaftsgröße ein maximales Einsparziel von etwa 700 Jobs ergeben. Die 10 Prozent gehen aus einem Daimler-Schreiben an die Belegschaft hervor.

Die Bussparte von Daimler hatte sich während der Krise als sehr stabil erwiesen, jüngst aber geschwächelt. Investitionen in Busse etwa für den öffentlichen Nahverkehr laufen in längeren Zeiträumen ab als das kurzlebigere Autogeschäft. Wenn Kommunen am Bus-Fuhrpark sparen, spürt Daimler das in der Kasse daher erst mit Verzögerung.

Bericht der «Südwest Presse»

Globale Standorte der Bussparte