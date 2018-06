Frankfurt/Main (dpa) - Die europäische Staatsschuldenkrise hat das Ergebnis der DZ Bank schwer belastet. Das Vorsteuerergebnis brach wegen Abschreibungen auf griechische Staatsanleihen (451 Millionen Euro) und Bewertungsabschlägen auf Bonds aus anderen Euro-Schuldenländern (1,11 Milliarden Euro) ein.

Dies berichtete das Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Frankfurt. Nach 1,62 Milliarden Euro im Vorjahr schmolz das Konzernergebnis vor Steuern auf 324 Millionen Euro. «Unterm Strich sind wir natürlich nicht zufrieden», sagte der Vorstandsvorsitzende der DZ Bank AG, Wolfgang Kirsch.

Die Ertragskraft sei aber weiterhin gut, das Kundengeschäft erfolgreich. Bereinigt um die Einflüsse der Staatsschuldenkrise liege das Vorsteuerergebnis 2011 mit 1,89 Milliarden Euro sogar leicht über dem guten Niveau des Vorjahres. «Aber uns wurde im vergangenen Jahr eben ein Großteil des geschäftlichen Erfolges von der Staatsschuldenkrise genommen.»

Nach einem guten Jahresauftakt zeigte sich Kirsch für 2012 zuversichtlich: «Ich sehe keinen Grund, warum eine Institutsgruppe wie wir im Normalbetrieb, also ohne exogene Verwerfungen wie die Staatsschuldenkrise, im Vorsteuerergebnis nicht an den Ergebnispfad des Jahres 2010 anknüpfen könnte.»

Am freiwilligen Tausch griechischer Staatsanleihen werde sich die DZ Bank beteiligen. Insgesamt hat die DZ Bank nach den Angaben ihr Engagement in der Krisen-Staaten der Eurozone in den vergangenen beiden Jahren bereits von 10,3 Milliarden Euro um rund 45 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro verringert.

Kirsch kritisierte die neuesten Anforderungen der Europäischen Bankenaufsicht EBA an die Kapitalausstattung der Banken. Die im Stresstest genannte Kapitallücke von rund 350 Millionen Euro habe das Institut inzwischen aus eigner Kraft geschlossen.

Die Kernkapitalquote der Bank sei seit 2008 um 4,3 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent gestiegen. Dennoch blieben künftige Anforderungen hinsichtlich Kapitalausstattung und Liquidität schwer kalkulierbar, sagte Kirsch: «Diese Planungsunsicherheit lähmt den Auftrag, den eine Bank originär zu erfüllen hat. Wir brauchen ... Klarheit, wenn wir unseren Auftrag für die Realwirtschaft erfüllen sollen.»

