Oldenburg (SID) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den bisherigen Assistenztrainer Ralph Held zum neuen Headcoach ernannt. Der 54-Jährige wird den Posten zunächst bis zum Ende der Saison bekleiden. Nach einem bislang enttäuschenden Saisonverlauf hatten die Baskets am Montag ihren bosnischen Trainer Predrag Krunic beurlaubt. Held, der seit 2002 in Oldenburg tätig ist, saß am Dienstagabend beim 96:76-Heimsieg im Ligaspiel gegen die Eisbären Bremerhaven bereits als Interimstrainer auf der Bank.